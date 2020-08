Melissa Satta appare sensuale e bellissima nei suoi scatti sui social

La bella showgirl Sarda infiamma il web con i suoi scatti sensuali e ammiccanti. I suoi fan sono estasiati e la ricoprono di complimenti e cuori. La bella Melissa si trova nella sua terra d’origine, la Sardegna per un pò di vacanza e relax in famiglia. La Satta è rimasta bloccata in Turchia durante il lockdown al fianco del figlio e del marito Kevin Boateng, che gioca nel Besiktas. Per molto tempo sono stati separati dalle loro famiglie ma ora finalmente si sono ricongiunti e si godono le vacanza estive.

Gli impegni lavorativi di Melissa e la famiglia

Melissa ha ottenuto la copertina di Grazia per l’edizione del 13 Agosto, il titolo è “Nata per correre”. Infatti abbiamo sempre visto Melissa molto attiva con lo sport e l’allenamento. La bella showgirl giocava a calcio in Serie C a 15 anni, e infatti si è sempre ritenuta un maschiaccio. Ora però si è impegnata in un progetto specifico di training, lo ha chiamato “Training with Melissa”.

Grazia sta promuovendo il training di Melissa sulle proprie pagine. Questo circuito di allenamento, che la Satta ha portato avanti anche durante il lockdown ha stimolato molte donne a fare esercizi per tenersi in forma. Ora è disponibile anche l’app, Start 2 Run che vedrà Melissa come personal trainer. La modella aiuterà chi vorrà a raggiungere i propri obiettivi personali seguendoli passo per passo. Bisogna solo scaricare l’app e iniziare a correre.

La bella showgirl sta collaborando anche con il marchio di creme solari Anstrom. E ovviamente continua a produrre i costumi della sua linea Changit, che vantano fantasie coloratissime. Inoltre qualche tempo fa Melissa ha rilasciato un’intervista dichiarando di voler un secondo figlio dal marito Kevin.

