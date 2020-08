Giulia De Lellis, avete mai visto la mamma? Due gocce d’acqua – FOTO

Giulia De Lellis, avete mai visto la mamma? Due gocce d’acqua. Si chiama Sandra, o meglio conosciuta come “Mamy Sandra”. Su Instagram è famosissima

Giulia De Lellis è sicuramente una delle influencer più amate di Instagram. La sua storia con Andrea Damante ha fatto sognare migliaia di ragazzini. Tra vari tira e molla, i due erano tornati insieme durante la quarantena, ma in questo periodo sono nuovamente in crisi. Giulia però non molla, ha vicino l’affetto di una famiglia che ama più della sua stessa vita. Sua sorella Veronica, suo fratello Giuseppe, il suo papà e la sua mamma. Tra l’altro, la madre, su Instagram è molto famosa. Stiamo parlando di “Mamy Sandra”.

ERA LUKE IN GILMORE GIRLS, OGGI A 61 ANNI ECCOLO QUI –> LEGGI QUI

Giulia ha un rapporto bellissimo con la sua mamma. Le due sono molto complici, affiatate, lei spesso dice di sentirsi sempre una bambina insieme a lei, di pensare sempre a lei quando ha bisogno di fare qualcosa da persona “grande”. Ha passato la quarantena a Roma dalla sua famiglia, a cucinare insieme a Mamy Sandra e a pubblicare continuamente post su Instagram. Come ogni nonna che si rispetti, Sandra è affezionatissima alle sue due nipotine, Penelope e Matilde. Sicuramente amerà allo stesso modo anche i nipotini che Giulia le darà un giorno.

Era Rory in Gilmore Girls, oggi a 38 anni è così –> LEGGI QUI

Su Instagram ha ben 57mila followers, che le lasciano sempre tantissimi commenti e complimenti. Giulia le somiglia tantissimo, nei modi di fare e nell’aspetto. I fans non perdono mai occasione per farglielo notare, commentando le rare foto che la donna posta.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di cronaca, gossip, musica, televisione, benessere, life style, spettacolo e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.