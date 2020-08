Carolina Marconi spettacolare, bikini azzurro e seno in primo piano – FOTO

La showgirl Carolina Marconi ha condiviso sui social network una foto in cui indossa un bikini azzurro e un pareo giallo: il lato A è in primissimo piano

La showgirl e attrice venezuelana naturalizzata italiana Carolina Marconi ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui è in pieno relax e indossa un pareo giallo e un costume a due pezzi azzurro per la gioia dei suoi follower e fan visto che il suo seno è in bella mostra. La 42enne si sta godendo quel che resta delle vacanze estive e lo fa condividendo meravigliose immagini sui social. Qualche giorno fa ha postato infatti tre foto nel bel mezzo di un meraviglioso mare azzurro e nonostante sia immersa nelle acque di Ponza si vedono bene le sue grazie soprattutto il suo lato B nell’ultimo scatto in cui è ripresa a pancia in giù. Tanti i commenti dei suoi ammiratori che ogni volta restano estasiati da ciò che mostra la ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello.

L’ultimo scatto di Carolina Marconi su Instagram