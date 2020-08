Mentre passeggia trova un uovo mastodontico: la clamorosa scoperta

E’ accaduto in Argentina dove un uomo ha scoperto l’esistenza di un uovo gigantesco dietro la sua fattoria: scoperta agghiacciante

Non è un racconto di fantascienza o un caso da laboratorio di provette, ma la strabiliante e sincera verità. Un uomo di origini sudamericane, precisamente in Argentina è proprietario di un fondo terriero di grosse dimensioni, dove conserva qualche metro più distante, una fattoria di animali.

Il contadino in questione si chiama Antonio Nievas e nelle ultime ore è stato il protagonista inaspettato di un evento tanto occasionale quanto eccezionale. Un bel mattino mentre si imbatteva nella sua solita passeggiata campestre, l’uomo ha scorto un oggetto misterioso, paragonabile ad un uovo.

Non si trattava di un semplice uovo di gallina o simili, ma le sue dimensioni superavano le aspettative. Il signor Nievas non riusciva a capacitarsi di come fosse finita una cosa simile nel suo amato “orticello” di campagna. Ma l’aspetto che stuzzicava la sua curiosità non era legata alla ricostruzione dell’accaduto, finito in quel posto, non si sa come e all’oscuro di tutto.

L’uomo di campagna desideroso di analizzare a fondo la scoperta chiama i rinforzi

Un oggetto di natura sconosciuta era terminato in quell’angolo “sperduto”, lungo le rive di un fiumiciattolo di Buenos Aires, dove il Signor Antonio aveva realizzato una fattoria di legno.

Il luogo per eccellenza e al riparo da tutto e da tutti per un uovo dalle dimensioni mastodontiche. Come un’astronave marziana discesa in terra, la materia rinvenuta aveva bisogno di alimentare la curiosità accesa di Antonio Nieves.

Ed ecco che l’argentino ha voluto approfondire i dettagli della scoperta, chiamando i rinforzi della Scienza. Giunti sul luogo del misterioso accaduto, gli addetti hanno portato alla luce una verità sensazionale.

Non si trattava di un uovo di dinosauro o di un alieno di Marte, bensì di un oggetto di lunghezza di oltre 90 cm di origine preistorica, corrispondente ad un animale estintosi sul pianeta nel periodo pleistocenico, compreso tra 2,58 milioni e 11.700 anni fa.

Si trattava dunque di un gliptodonte, una specie di armadillo gigante che ha scritto la storia dei tempi geologici insieme ai Mammoth dell’era glaciale e alle tigri dai denti a sciabola.

