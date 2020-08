Viviana Parisi, vi spieghiamo chi ha trovato il piccolo Gioele

È un carabiniere in concedo l’uomo che ha trovato i resti di Gioele, il bambino ormai tristemente noto alle cronache, figlio di Viviana Parisi, la dj ritrovata senza vita nei boschi di Caronia

Ieri mattina sono stati trovati i resti di Gioele, il figlio di Viviana Parisi, la dj ritrovata morta nei boschi di Caronia. Il piccolo è stato ritrovato praticamente a pezzi, la testa lontana dal resto del corpo, e il corpo a pochi metri da dov’è stata ritrovata senza vita la dj. A fare la triste scoperta è stato Giuseppe Di Bello, un carabiniere in congedo. I resti del piccolo sono stati rinvenuti nei pressi del traliccio dove, come già detto, giaceva senza vita sua madre Viviana Parisi. I cadaveri di madre e figlio sono stati dunque trovati a circa 200 metri dall’autostrada Messina – Palermo, dove sono stati visti vivi l’ultima volta. Il carabiniere è uno dei volontari che hanno risposto all’appello di Daniele Mondello, papà di Gioele, per cercare il piccolo scomparso da giorni.

LEGGI ANCHE -> Viviana Parisi, lo strazio del padre sulla bara di Gioele

Uno dei soccorritori: “Straziante vedere quel tronco di Gioele senza arti”

Uno dei volontari ha raccontato all’Adnkronos che: “È stato straziante vedere quel tronco di bambino senza arti, con un pezzetto di femore e null’altro. C’è anche un ciuffo di peli, non si sa se sono del bimbo o di un animale accanto ai resti”. Mentre Claudio Mondello, il legale della famiglia di Gioele, nonché fratello del papà del piccolo, ha detto che per trovare il bambino la sua famiglia ha fatto affidamento sulle proprie forze e “ancora una volta ha dovuto metterci una pezza”, e ancora: “La credibilità dello Stato ne esce fortemente compromessa e non posso che dolermene”.

LEGGI ANCHE -> Viviana Parisi | trovati resti umani | Sono di Gioele al 99%

“Devo, tuttavia, ringraziare i tantissimi volontari che ci hanno sostenuto col loro sudore ed amore. E’ una Italia che ci restituisce speranza – ha concluso Mondello -.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter