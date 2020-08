Cristina Chiabotto, abbronzata e seducente: FOTO da infarto

Che spettacolo la nostra Cristina Chiabotto, contaminata da un’abbronzatura un pò troppo rilevante mette in risalto la sua grande bellezza

Figlia di Ra, Re del Sole rovente e bollente in un primo piano da capogiro per Cristina Chiabotto, irriconoscibile per un attimo su Instagram, completamente vittima di un’abbronzatura speciale.

La conduttrice televisiva e showgirl italiana si è sposata da poco con il manager Marco Roscio ed ora condivide con lui la tranquillità dei sensi. Ricordiamo che Cristina era stata al centro di un un confronto poco piacevole con l’ex fidanzato Fabio Fulco che al termine di ogni screzio l’ha lasciata, convolando a nozze con Veronica Papa.

Ma la felicità per Cristina Chiabotto non ha ancora conosciuto il massimo splendore. Negli ultimi giorni, l’ex compagno della conduttrice 33enne di Moncalieri è tornato a “ruggire” nella sua vita, ma l’attitudine di Fabio questa volta non è passata inosservata alla coscienza di Cristina.

“Credo nella forza di un sorriso” – con una video-intervista, Cristina si è raccontata e ha disappannato il male da ogni criterio di semplicità e gaudio che hanno sempre contraddistinto il suo animo interiore.

LEGGI ANCHE —–> Alessandra Amoroso, bikini da urlo in versione equilibrista – FOTO

Cristina Chiabotto esposta al sole cambia pelle ed elimina le impurità di vita