Jasmine Carrisi splendida in bikini, uno spettacolo mai visto – FOTO

Jasmine Carrisi fa sognare il web con il suo costume e il tatuaggio che mostra proprio in quella zona, seducente e fascinosa

Spopola sul web la giovane ma seguitissima Jasmine Carrisi, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La giovanissima bionda piace molto al pubblico ed i suoi scatti postati su Instagram fanno sempre impazzire il web.

Provocanti nel mondo giusto e senza esagerare, incassano consensi su consensi ed il suo profilo social cresce sempre di più. Manca davvero poco ed i follower di Instagram toccano soglia 70 mila.

Ma il consenso di Jasmine cresce anche su altre piattaforme. Su YouTube spopola con il suo primo singolo che scala le classifiche con fior fior di visualizzazioni. Ma per la figlia di Al Bano non c’è solo musica ma anche cinema. Il regista Lorenzo Raveggi l’ha voluto per interpretare ‘Isabella D’Aragona’ in “La dama e L’ermellino” e Jasmine sarà presente anche nella seconda parte. Ma secondo le indiscrezioni il regista fiorentino vorrebbe la promettente ragazza anche sul set del suo inedito cortometraggio: “Machiavelli”.

Lavoro a parte, per ora Jasmine si gode l’estate ed i suoi bikini sono tutti da urlo.

Jasmine Carrisi e quel bikini rosa da urlo