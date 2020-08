Oriana Sabatini, il seno implode. Che spettacolo e che occhi – FOTO

Un’esibizione in grande stile per l’attrice e fidanzata del calciatore Paulo Dybala, Oriana Sabatini, “sbottonata” fin troppo dei suoi dei suoi sani principi

I fan impazzano di felicità e gioia di fronte ad una nuova e inaspettata performance di Oriana Sabatini. La nota attrice e modella argentina sta facendo faville con il fidanzato Paulo Dybala, in una vacanza irta di desideri di passione.

Il calciatore di proprietà degli Agnelli non ha potuto dare il suo contributo alla rimonta in Champions League sul Lione, cedendo passo e passaggio del turno ai francesi. Relegato precauzionalmente in panchina, entra nel momento in cui la Juventus deve completare la remuntada casalinga, ma dopo una manciata di minuti abbandona i compagni di squadra al destino e dunque all’ennesima cocente eliminazione dalla competizione europea dalle grandi orecchie.

A distanza di quasi venti giorni dall’ultima apparizione sul terreno di gioco, Paulo avverte qualche fastidio meno doloroso del previsto e contribuisce a rendere uniche le vacanze estive della bellissima compagna Oriana Sabatini.

Oriana Sabatini, un primo piano spettacolare fa sognare i fan ad occhi aperti