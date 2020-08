Russia, rivale di Putin ricoverato in ospedale: l’inquietante motivo

Il rivale di Putin, di Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa è in terapia intensiva a causa di un malore arrivato in volo. Il sospetto è grave

Il rivale di Putin ricoverato in ospedale. È questa una delle ultime notizie arrivate direttamente dalla Russia che scuote l’opinione pubblica. Il motivo sta nella causa del ricovero di Alexei Navalny, leader dell’opposizione russa, che è finito in terapia intensiva.

È incosciente l’uomo che è arrivato in ospedale dopo essere stato avvelenato. Questa sarebbe apparentemente la causa del suo malore arrivato mentre era in volo dalla Siberia verso Mosca. Ecco perché è stato necessario un atterraggio di emergenza, a Omsk, nel sudovest della Siberia.

A renderlo noto è stata la sua portavoce, Kira Yarmysh: “Alexei ha un avvelenamento tossico ed è in terapia intensiva”, ha scritto la donna su Twitter.

Russia, i sospetti sul malore del rivale di Putin: avvelenamento

“Pensiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè” ha detto ancora Yarmysh. La sostanza incriminata è il tè in quanto è stata l’unica cosa che il leader dell’opposizione russa ha bevuto nella mattinata di ieri. Secondo i medici, infatti, il veleno è stato assorbito rapidamente dal corpo di Alexei Navalny grazie al liquido caldo.

L’avvocato e attivista anti-corruzione russo, è ricoverato in ospedale nell’unità di terapia intensiva per pazienti tossicologici a Omsk. Lo ha confermato l’agenzia di stampa statale Tass.

Navalny ha 44 anni ed è noto per le diverse critiche che ha mosso nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. Già in passato non se l’è passata bene.

Ha subito attacchi fisici come un’ustione agli occhi avvenuta nel 2017 causata da alcuni aggressori che gli lanciarono sul volto una tintura verde usata come disinfettante. È stato inoltre per diversi periodi in carcere proprio per via delle proteste anti-Cremlino da lui organizzate.

