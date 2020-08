Arisa, esplosiva nel nuovo video: l’abito che fa impazzire i fan – FOTO

“Ricominciare ancora”, il video musicale del nuovo singolo di Arisa, è ora online. La cantante sfoggia un abito trasparente che fa impazzire i fan.

Originale, alternativa, controcorrente: Arisa trova sempre nuovi modi per farsi apprezzare dal suo affezionato pubblico. Risale proprio agli ultimi giorni lo slancio di “body positivity” che l’ha portata a mostrare le forme morbide del suo corpo. La foto (volutamente provocatoria) pubblicata su Instagram ha destato grande scandalo, ma non c’è da stupirsene: la cantante ama scandalizzare. È proprio questo suo atteggiamento irriverente ad averla consacrata, negli ultimi anni, a regina indiscussa del web. I suoi social hanno ad oggi migliaia di assidui frequentatori e la sua bellezza non convenzionale pare talvolta più apprezzata di quella di molte sue colleghe.

Oggi Arisa è tornata con il videoclip dell’ultimo singolo, “Ricominciare ancora”. Il video la ritrae con diversi look, tra i quali spicca un abito trasparente, trapuntato di stelle. Clicca su “successivo” per vederlo!

Arisa, l’abito trasparente che fa impazzire i fan