Sabrina Salerno bollente in bikini, il seno implode – FOTO

Sabrina Salerno continua ad infiammare i social con i suoi scatti incredibili: la cantante mette in mostra il suo splendido lato A.

Sabrina Salerno è una donna incredibile: nonostante un’età non più giovanissima, la cantante è in forma smagliante e le sue fotografie sui social continuano a far impazzire i fan. La 52enne ha un grosso seguito sul web: il suo account Instagram vanta 581mila follower. Sabrina, poco fa, ha deliziato la platea con uno scatto in bikini: il suo splendido lato A conquista la scena.

Lo splendido scatto di Sabrina Salerno