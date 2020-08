Diletta Leotta, costume azzurro: che seno!! Record di like – FOTO

Diletta Leotta è incantevole: la giornalista ha postato uno scatto in costume sui social pazzesco mettendo in risalto le sue ‘curve’ da paura.

Diletta Leotta è una donna favolosa: i suoi scatti mandano ogni giorno i fan in visibilio. La siciliana ha raggiunto in questi anni una grande popolarità conducendo programmi sportivi per le piattaforme Sky e Dazn. La nativa di Catania è seguitissima su Instagram: il suo account vanta 7 milioni di follower. Diletta, poco fa, ha messo in rete una fotografia fenomenale: il suo seno esplosivo è in bella vista e fa impazzire gli ammiratori.

La foto mostruosa di Diletta Leotta: che seno