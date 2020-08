Beatrice Valli, incantevole a bordo piscina: è uno schianto – FOTO

Beatrice Valli, incantevole a bordo piscina: è uno schianto. La bella influencer si sta godendo l’estate insieme alla sua famiglia numerosa

Beatrice Valli e la sua famiglia sono in vacanza. La bellissima influencer si sta godendo l’estate insieme al suo fidanzato Marco Fantini e i loro figli. La coppia si sono conosciuti quando lui era tronista a Uomini e Donne, e da poco hanno avuto la loro seconda bambina insieme: Azzurra Fantini.

Beatrice Valli, estate da paura a Forte dei Marmi: felicissima insieme alla sua famiglia

Beatrice ha pubblicato sui social uno scatto meraviglioso. Nella foto si ritrova a Forte dei Marmi, a bordo piscina, ad occhi chiusi e bella da togliere il fiato. Sia lei che Marco sono molto seguiti sui social e amati: in molti li ritengono la coppia più bella uscita dal programma di Maria De Filippi. Infatti, nonostante siano giovanissimi e pieni di impegni con i loro rispettivi lavori, hanno deciso subito di investire nella loro relazione, convinti del loro amore. Presto si sposeranno, la proposta è arrivata proprio quando lei era in attesa della loro Azzurra. Quando poi Azzurra è venuta al mondo, la gioia di mamma e papà è stata incontenibile: Marco ha fatto di tutto per essere presente in clinica, nonostante le dovute restrizioni per il coronavirus. Ad aspettarle a casa, poi, c’è stata una grande festa.

Nei sondaggi su internet sono sempre loro in cima alla classifica delle coppie preferite uscite dal programma. Hanno dimostrato con la loro storia che è davvero possibile innamorarsi in televisione e comportarsi in maniera corretta e sincera in questo mondo.

