Hit Parade 1986, erano le canzoni dell’estate. Ve le ricordate?

Hit Parade del passato, ecco le canzoni che hanno animato l’estate del 1986. Ve le ricordate tutte? Riscopriamole insieme.

La musica è lo specchio del tempo. Le canzoni che abbiamo ascoltato recano una traccia di chi eravamo, si legano a ricordi indissolubili, rievocano emozioni passate. Riscopriamo insieme tutte le hit che resero il 1986 un anno indimenticabile!

Hit Parade del passato: tutte le canzoni del 1986

È il 26 aprile 1986 quando a Chernobyl (in Ucraina, allora paese satellite dell’URSS), esplode il reattore 4 della Centrale Nucleare Lenin. È un disastro ambientale di proporzioni colossali, la più grande catastrofe nucleare che il mondo abbia mai visto. Una nube radioattiva provoca la morte immediata di 65 persone, ma i danni riconducibili a quell’avvenimanto sono incalcolabili. Nel frattempo, a Reykjavik, in Islanda, si consuma il primo vero riavvicinamento tra le due potenze della Guerra Fredda con lo storico incontro tra Regan e Gorbaciov. In quello stesso anno viene annunciato il progetto che porterà alla costruzione del Tunnel della Manica.

Figura chiave del 1986 in ambito scientifico è Rita Levi Montalcini, dottoressa di grande acume, insignita del Nobel per la medicina. Tra i blockbusters di quell’anno “La Mosca”, “Aliens” e soprattutto “Top Gun”. Sarà quest’ultimo a lanciare un giovanissimo Tom Cruise. Rilevante è poi l’acquisto della Graphics Group da parte di Steve Jobs: l’azienda di animazione digitale prenderà il nome di Pixar Animation, con il quale è conosciuta tutt’oggi. Quello stesso anno, esce Dylan Dog, tra i fumetti più amati di un’intera generazione.

A livello musicale, il 1986 vede l’affermarsi del mito di Madonna: la talentuosa cantante italo-americana domina la classifica con singoli come “True Blue”, “Papa don’t preach” e “Live to tell”. Sul podio anche “Run to me” di Tracy Spencer e “Easy Lady” di Ivana Spagna.

L’intera classifica è costituita da artisti già protagonisti delle Hit Parade degli anni passati. Tra questi di Duran Duran, quarti come l’anno precedente con la loro “Notorious”, gli Wham! con “I’m your man” e Prince con “Kiss”. Un incredibile successo viene poi registrato da “Take on me” degli A-Ha, rimasta un successo intramontabile.

Tra le canzoni italiane più in voga del momento, “Bello e impossibile” di Gianna Nannini (tra le voci femminili più amate di quegli anni) e “Adesso tu” di Ramazzotti. Formidabile successo anche per i Mattia Bazar che nel singolo “Ti sento” cantavano il famoso ritornello “Mi ami o no?”.

Una curiosità: l’anime Kiss me Licia, versione televisiva di un manga non troppo conosciuto, approdò in Italia nel 1985, riscuotendo fin da subito un successo molto più vasto di quello raggiunto in patria. Svariate canzoni della colonna sonora, interpretate da una superba Cristina D’Avena, entrarono nella Hit Parade dell’anno successivo.

