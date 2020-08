Belen Rodriguez sbalorditiva sui social: la showgirl argentina ha condiviso uno scatto da arresto cardiocircolatorio.

Belen Rodriguez è una delle showgirl più amate dagli italiani. Fin dal suo esordio nei programmi nostrani, l’argentina è diventata il sogno di tantissimi uomini per la sua bellezza e la sua sensualità. La 35enne sa come deliziare i suoi numerosissimi follower: le sue foto sono sempre incantevoli e lei ama mettere in mostra le sue ‘curve’ pazzesche. Belen, poco fa, ha condiviso uno scatto in intimo da arresto cardiaco: l’immagine è davvero incredibile e ha mandato in visibilio i fan. Gli utenti stanno inondando il post di complimenti: “Sei bellissima”, “Una donna splendida”, “Che spettacolo”, si legge.

L’incredibile scatto di Belen Rodriguez