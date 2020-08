Perde la memoria per ben 30 anni: poi il miracolo guardando la tv. Una storia triste ma con un bellissimo lieto fine

Perde la memoria per 30 anni: la ritrova in un modo assurdo, dopo quasi una vita. Grazie al telegiornale, ad un servizio sul Coronavirus. Ebbene sì, questa vicenda ha davvero sconvolto tutti. Zhu Jiaming, così si chiama, ha perso la memoria trent’anni fa a causa di un grave incidente che gli ha provocato delle irreversibili lesioni celebrali e un’amnesia a lungo termine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> TENTA DI RUBARE IN SPIAGGIA MA ERA NEL LIDO DEL CARABINIERE: ARRESTATO

Viveva da trent’anni senza ricordare nulla: dopo l’amnesia, aveva perso tutto. Documenti, soldi, qualsiasi ricordo in merito alla sua causa, ha finito per vivere per strada. Poi di recente si è imbattuto in un notiziario sull’epidemia. Il notiziario stava parlando dello stato dei contagi da coronavirus nella sua città, quando l’uomo realizza da dove proveniva. I suoi ricordi riaffiorano uno dopo l’altro. Al che si precipita dalla polizia per raccontare tutto e chiedere aiuto e ritrovare la sua famiglia. La polizia locale lo aiuta a ricongiungersi con i suoi cari.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> GIOELE. PARLA LA CRIMINOLOGA: « VIVIANA SAPEVA CHE SAREBBE STATO UN VIAGGIO SENZA RITORNO»