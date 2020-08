Il Napoli rischia ancora la beffa con l’Arsenal e Petagna cambia i piani

L’Arsenal si è mosso con Gabriel ed ha offerto più soldi ma il Napoli ha la precedenza con il club. Si rischia un bis di Pepe

L’Arsenal si è mosso con Gabriel ed ha offerto più soldi ma il Napoli ha la precedenza con il club. Si rischia un bis di Pepe. Gli inglesi ci hanno preso gusto a beffare gli azzurri arrivando secondi e rilanciando. Il Napoli, però, conferma l’annosa pecca di temporeggiare troppo. Gabriel, insomma, rischia di saltare anche perchè il patron del Lille, con il quale il Napoli ha un accordo precedente, ha chiaramente detto che il giocatore deciderà. Due sono le possibilità in tal senso. O il Lille vuole mettere fretta al Napoli perchè ha bisogno di liquidità e di cedere anche il difensore, oppure Gabriel è più inglese che italiano. Quel che è certo, infatti, è che l’Arsenal ha offerto di più al giocatore e al club. Bisogna capire in che termini il Napoli ha già chiuso gli accordi.

Intanto la positività di Petagna ha cambiato i piani organizzativi del club. Domenica tutti al San Paolo per i test in vista della partenza per Castel di Sangro dove è previsto il ritiro. L’ex attaccante della Spal salterà l’intero ritiro per la quarantena obbligatoria alla quale dovrà sottostare. Intanto in serie A i casi aumentano. Le vacanze dei calciatori, in gran parte spese all’estero, stanno provocando casi di positività.

Napoli, mercato in fermento

Il campionato potrebbe anche slittare ad ottobre se aumenteranno i contagi tra i calciatori. Si deciderà tra dieci giorni circa, quando è previsto l’incontro tra esponenti del Governo e del Palazzo del calcio.

