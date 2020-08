Serie A Covid 19 Napoli, un calciatore della squadra azzurra è risultato positivo al Coronavirus. La scoperta dopo un tampone di ritorno dalle vacanze.

Andrea Petagna è risultato positivo al Covid-19, dopo gli esami medici prescritti a causa della positività del fratello. Petagna, asintomatico, ha iniziato il periodo di quarantena a casa, al termine del quale, dopo la negatività del successivo tampone, si aggregherà alla squadra — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 20, 2020

Brutta sorpresa per il Napoli a solo qualche giorno dall’inizio del ritiro estivo. Un calciatore della squadra azzurra ha contratto il Covid 19. Lo ha confermato lo stesso club di proprietà di Aurelio De Laurentiis, attraverso i suoi canali ufficiali sul web.

Il giocatore in questione è Andrea Petagna. L’attaccante, acquistato dalla SPAL nello scorso calciomercato invernale e rimasto in prestito alla compagine ferrarese per la seconda parte del campionato 2019/2020, è appena tornato dalle vacanze. Il 23 agosto avrebbe dovuto aggregarsi al Napoli nel ritiro estivo di Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila. Ma questa improvvisa notizia in merito alla sua esposizione al Covid 19 rischia di mettere in pericolo anche l’inizio della preparazione della squadra in Abruzzo.

Covid 19 Napoli, Petagna positivo: è appena tornato dalle vacanze

Petagna è cresciuto nelle giovanili del Milan ma si è fatto le ossa in altre società. Le sue esperienze più significative il ragazzo 25enne originario di Trieste le ha vissute con le maglie di Ascoli ed Atalanta. Anche le due stagioni vissute in Emilia con la SPAL hanno contribuito a formarlo ulteriormente ed a giudicarlo più che adatto alla Serie A.

Con il Napoli sarà il suo grande salto in carriera, in attesa di una pronta guarigione. Si attendono sviluppi su questa vicenda. Per quanto riguarda il calciatore, Petagna risulta essere asintomatico.