In Polonia danno Karbownik al Napoli: il City temporeggia su Koulibaly

Mercato in fermento in casa azzurra: in Polonia danno Karbownik al Napoli mentre il City di Guardiola prende tempo su Koulibaly

Mercato in gran fermento in casa Napoli. Tante le uscite ma anche le entrate. Il Napoli sta rivoluzionando la rosa. Un discorso rimandato soltanto quando venne ingaggiato Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo voleva prima visionare la rosa e De Laurentiis voleva essere certo del valore di coloro che con Sarri non giocavano. I fatti poi hanno detto che chi non giocava con Sarri non era da Napoli e non solo. Le lacune del mercato di Giuntoli si sono un pò trincerate dietro il mancato utilizzo di alcune pedine da parte dell’allenatore di Figline. Con Gattuso, così, De Laurentiis può operare sulla rosa abbassando età media e monte ingaggi. Il Napoli azzera e riparte e potrebbe farlo con un terzino sinistro giovane da affiancare a Mario Rui, fresco di rinnovo.

In Polonia è stata una rivelazione

Si tratta del giovanissimo polacco classe 2001 Karbownik. Secondo la stampa polacca il giocatore finirà al Napoli. Il Napoli è sicuramente il più vicino ad ingaggiare il calciatore del Legia Varsavia secondo la stampa locale. Solo un colpo di scena inaspettato, affermano, potrebbe impedire al 19enne di andare nel club in cui giocano Zieliński e Milik. Karbownik. dovrebbe costare più di 7 milioni di euro al Napoli Il terzino sinistro del Legia è stata la rivelazione del campionato polacco con l’esordio in campionato, dove ha giocato 28 partite e registrato 7 assist.

Un ruolino interessante ma senza dubbio un elemento di prospettiva per gli azzurri, qualora dovesse realmente essere tesserato. Giovane ma più pronto, invece, Sergio Reguilon, da molti considerato il miglior esterno sinistro basso della Liga e di proprietà del Real Madrid.

