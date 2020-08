Caterina Balivo, il seno in primo piano, fan in delirio – FOTO

Sole, mare e divertimento per Caterina Balivo che continua a condividere scatti dall’Argentario dove si trova con il marito e i figli

Visualizza questo post su Instagram Tre anni di te con noi 💙 Auguri piccola Cora Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo) in data: 16 Ago 2020 alle ore 5:53 PDT

“Chissà perché quest’anno il mare è più bello di sempre?”. Caterina Balivo nelle sue stories di Instagram continua ad ammaliarci con scatti dall’Argentario in cui si trova ora con la famiglia per trascorrere questa estate post lockdown.

Caterina Balivo ha annunciato qualche giorno fa il suo addio a “Viene da Me”, il programma pomeridiano di Rai Uni di cui era al timone da 2 anni. Lo ha annunciato lei stessa all’inizio della sua ultima messa in onda: “Questa per me è l’ultima puntata. Pensate, sono trascorsi quindici anni da quando vi dico buon pomeriggio” ha dichiarato in apertura davanti al suo pubblico.

Nessun progetto in vista per il prossimo autunno per la conduttrice, qualche indiscrezione su un suo passaggio in Mediaset ma nulla di accertato. Per lei, dopo il matrimonio della sorella a Favignana, solo divertimento e giornate al mare, tra ricette casalinghe e barbecue con gli amici, da passare con i figli Cora e Guido Alberto che tanto ama.

Scatto dalle Maldive d’Italia per Caterina Balivo