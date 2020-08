Quali alimenti scegliere per migliorare l’umore? Vediamoli insieme

Barbabietola rossa, cacao, noci e salmone sono alcuni degli alimenti che hanno dimostrate proprietà calmanti che incidono sul nostro umore

I medici dicono che lo stomaco è il nostro secondo cervello e quindi il cibo che mangiamo deve diventare il nostro migliore alleato per influenzare sia il nostro aspetto fisico che le nostre emozioni e stati d’animo.

Esistono alcuni cibi utili per migliorare l’umore, mentre altri condizionano negativamente il nostro umore creando addirittura depressione, nervosismo, affaticamento e stati ansiosi. Preferire alcuni cibi rispetto ad altri è un valido sistema naturale e anche più economico rispetto all’utilizzo di farmaci da banco. Vediamoli insieme.

LEGGI ANCHE -> Anguria: è matura? I trucchetti per capirlo e consumarla serenamente

Barbabietola rossa

Caratterizzata da un colore rosso-violaceo dovuto alla presenza di betalaine, importante per la sua attività antiossidante e antinfiammatoria, è anche un’alleata per la salute cardiovascolare. Ma perché mangiare barbabietola migliora l’umore? Questo tubero è ricco di betaina, un composto che stimola il rilascio dell’ormone serotonina, che per l’appunto contribuisce a migliorare l’umore.

Consumare barbabietole anche d’estate (quelle sottovuoto) è un aiuto importante per contrastare l’anemia. Con l’aggiunta di un limone nel succo di barbabietola si aiuta l’organismo ad assimilare il ferro contenuto al suo interno.

100 grammi di questo alimento apportano solamente 19 calorie, ripartite in un 23% di proteine, 0% di lipidi e 77% di carboidrati. Questo perché la barbabietola rossa è composta quasi esclusivamente da acqua, ma contiene molti altri elementi come sali minerali e vitamine (sodio, potassio, ferro, magnesio, fosforo). Contiene inoltre la vitamina A, vitamina C e le vitamine del gruppo B (di cui importantissimo per le donne l’acido folico).

LEGGI ANCHE -> Dieta per perdere peso in maniera sana: tre errori da non fare

Cacao e cioccolato fondente

Il cacao stimola il buonumore grazie al suo contenuto di teobromina che aumenta i livelli di serotonina e dopamina nel corpo, rilassa il sistema nervoso e riduce gli stati di ansia e depressione. Il cacao contiene inoltre il triptofano, una sostanza chimica che promuove il rilascio di serotonina.

È raccomandato mangiare 30-45 grammi di cioccolato fondente ogni giorno, preferibilmente la sera, per migliorare gli stati di depressione e ansia. Bisogna però fare attenzione che il cioccolato abbia un alto contenuto di cacao. Questo dovrebbe essere superiore al 65%.

Valore energetico – Calorie cacao amaro 355 kcal / 1486 kj, da carboidrati 43 Kcal (12,11%) 12,11%, da grassi 230,40 Kcal (64,90%).

LEGGI ANCHE -> Dieta e controllo del peso. E la bilancia a fare la differenza. Errori comuni

Noci (e frutta secca)

Le noci forniscono al corpo gli acidi grassi omega 3 che non sono prodotti autonomamente. Si consiglia di consumare 4-5 noci al giorno per mantenere uno stato d’animo rilassato ed energico, aggiunte ai frullati, ai dessert o semplicemente mangiarle come spuntino. Se si superano le dosi consigliate di omega-3 può subentrare uno stato depressivo anche acuto.

Le noci sono frutti molto calorici e quindi energetici, apportando circa 650 calorie per 100 gr di prodotto. Sono costituite per la maggior parte da grassi e proteine. I grassi però sono insaturi quindi presentano numerosi benefici per la salute, soprattutto per quella del cuore.

Anche le fibre sono presenti in buona quantità (utili quindi a chi ha problemi di stipsi) ed equilibrano i livelli di colesterolo e glucosio ematici.

LEGGI ANCHE -> La dieta metabolica: perdere 10 kg in un mese è facile

Salmone e pesci ricchi di acidi grassi

L’omega-3 responsabile del buonumore è presente anche nel salmone, il tonno e le sardine. Questi influenzano direttamente l’efficienza del movimento di alcuni neurotrasmettitori la cui carenza può causare stati depressivi. Si consiglia di mangiarli almeno 3 volte a settimana insieme a verdure condite con olio di oliva extravergine.

La scelta di pesce fresco o al naturale è importante perché negli allevamenti intensivi spesso i pesci sono alimentati con agenti chimici e questo potrebbe influenzare l’umore generale nonché recare danni all’intestino se assunti in grandi quantità. Valore energetico – Calorie salmone 185 kcal / 776 kj, da carboidrati 3,40 Kcal (1,84%) 1,84%, da grassi 108 Kcal (58,38%).

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter