Federica Nargi è una sirena: il fisico di una ventenne. Splendida – FOTO

Federica Nargi ha condiviso su Instagram un nuovo scatto in costume intero da Formentera spiazzando di fatto i numerosissimi fan

La ex velina di Striscia la notizia Federica Nargi ha pubblicato su Instagram una nuova foto in spiaggia davanti al mare a Formentera dove sta trascorrendo le vacanze insieme al marito Alessandro Matri, ex calciatore, e le sue figlie.

È nel Marzo del 2009 che Federica Nargi inizia una storia d’amore con il calciatore Alessandro Matri e nel 2016 diventano genitori di due bambine: Sofia, nata il 26 settembre 2016 e Beatrice, nata il 16 marzo 2019. Federica ha affermato, a proposito del rapporto con Alessandro dopo la nascita delle bambine: “Eravamo già molto uniti prima e adesso lo siamo ancora di più”.

Sirenetta a Formentera, Federica Nargi incanta ancora