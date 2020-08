Fondi di caffè per eliminare cattivi odori e insetti

Si possono usare i fondi di caffè per eliminare i cattivi odori e anche per mandare via i fastidiosi insetti che soprattutto d’estate disturbano la nostra quiete

Nella vita tutto si trasforma e per questo tutto si ricicla. Secondo questo principio, che vale sempre come una delle frasi evergreen di tutti i tempi, tutto, se vogliamo, può tornarci utile anche quello che di solito vorremmo buttare o disfarcene. D’estate combattiamo con i più svariati insetti che infastidiscono i nostri momenti di relax. A disturbarci possono essere soprattutto le formiche quando per esempio lasciamo qualcosa di dolce come lo zucchero o qualcos’altro che dimentichiamo nelle nostre case delle vacanze o anche nella nostra solita abitazione. Per ovviare a questo fastidio senza usare pesticidi che, si sa, sono dannosi per l’ambiente, possiamo utilizzare i fondi di caffè.

I fondi di caffè sono utili anche per eliminare i cattivi odori

Li posizioniamo nei pressi delle tane dei piccoli e operosi insetti e così non li vedremo più comparire a darci fastidio. Basterà andare a vedere nelle crepe dei muri o dei pavimenti oppure nelle intercapedini degli infissi o finestre o ancora sui balconi. Visto che il caffè ha un odore e un sapore molto intenso terrà lontane le formiche che saranno disturbate dalla presenza della polvere nera. Possiamo infatti anche sbriciolare i fondi di caffè e spargere i resti su una o più superfici. Per dire addio per sempre ai cattivi odori possiamo sempre usare i fondi di caffè. Si possono mettere nel frigorifero dentro a un contenitore su un ripiano. Bisogna però ricordarsi di cambiarli due volte alla settimana.

Possiamo anche prendere un collant e metterceli dentro e appendere la calza. I fondi sono utilizzati anche per togliere le incrostazioni dalle pentole e infine possono essere usati per eliminare cattivi odori anche dalle mani insieme a del sapone.

