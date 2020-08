Agus Gandolfo, gli auguri speciali a Lautaro Martinez: esultano i fan dell’amore – FOTO

Agus Gandolfo festeggia il fidanzato Lautaro Martinez, rinnovandogli tutto il suo sentimento ricco di vero amore: i fan apprezzano l’iniziativa

Sempre sul pezzo e riconoscente dell’amore fino alla fine, Agus Gandolfo s’improvvisa scrittrice e dedica auguri speciali su Instagram al fidanzato e attaccante nerazzurro, Lautaro Martinez, in occasione del suo compleanno.

La giovane coppia argentina non fa mai mancare l’occasione di rinnovare la forza di un sentimento molto spesso lasciato nel dimenticatoio. Per Agus Gandolfo nella vita non conta solo la sostanza ma anche il valore delle cose astratte.

La modella argentina classe ’96, all’indomani della sconfitta dell’Inter in finale di Europa League avrà il difficile compito di risollevare l’umore sotto i tacchi del fidanzato. Il “Toro” Martinez ieri sera, si aspettava un regalo indimenticabile dai suoi compagni di squadra, ma non è riuscito a realizzare il desiderio di portare a casa uno dei suoi primi sogni di una florida e futura carriera da calciatore.

Al rompete le righe, Agus avrà dunque il compito di far tornare il sorriso sulla bocca del compagno e già da ieri sera, la modella di Mendoza, classe ’96 si è messa d’impegno per rilanciare le ambizioni dell’amatissimo compagno.

Una lettera d’amore indimenticabile per Lautaro: Agus Gandolfo, spiccano le doti di scrittrice