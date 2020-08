Anna Falchi è sempre più bella: la nota attrice ha condiviso uno scatto superlativo in costume mettendo in mostra le sue forme.

Anna Falchi è una delle attrici più famose e apprezzate dell’intero panorama italiano. La nativa di Tampere, classificatasi al secondo posto a ‘Miss Italia 1989’, ha preso parte a film di successo con registi e attori importanti come Carlo Vanzini, Dino Risi, Carlo Lizzani, Paolo Villaggio, Christian De Sica e Ezio Greggio. Anna, nella sua straordinaria carriera, è stata anche una conduttrice di assoluto livello e ha guidato programmi come ‘Anna e i suoi fornelli’, ‘C’è tempo per…’ e ‘Domenica In’. La Falchi, nonostante un’età non più giovanissima, è sempre una donna sensuale e ricca di fascino: il suo ultimo scatto condiviso sui social è mostruoso.

Lo splendido scatto in costume di Anna Falchi: curve da capogiro