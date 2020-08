Melita Toniolo in bikini, che fascino | Poi annuncia: “Game Over” – FOTO

Melita Toniolo ha lasciato letteralmente a bocca aperta i suoi numerosissimi fan con una foto in bikini pubblicata tramite il proprio profilo Instagram

Grande seguito di pubblico sui social network per Melita Toniolo. Il suo profilo Instagram sta raccogliendo numeri sempre più importanti. Insomma un successo dietro l’altro per la showgirl. D’altronde ogni suo post fa perdere la testa ai suoi follower. Che siano foto o video la ragazza, modella, attrice, presentatrice televisiva e radiofonica, il risultato è sempre lo stesso. Una pioggia di consensi da parte degli utenti che la seguono ogni giorno.

E l’ultima immagine di Melita non ha fatto certo eccezione. Uno scatto pazzesco che la ritrae con addosso un bikini di colore arancione con inserti in nero. Alle sue spalle invece compaiono delle cabine di colori giallo e arancione, tipiche probabilmente di un lido. Un posto che di certo si trova a Riccione, come testimonia lei stessa con la localizzazione del contenuto postato sul social.

LEGGI ANCHE —> Anna Falchi superlativa in costume, sorriso luminoso e seno esplosivo – FOTO

Melita Toniolo in bikini, sempre più splendida ma “l’estate è finita“