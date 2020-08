Sempre amatissima, Antonella Elia si mostra in tutta la sua bellezza. E colpisce per la semplicità e l’eleganza. Davvero magnifica, quanti complimenti.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno così, shooting time!!! 📸💓💋 Un post condiviso da Antonella Elia (@antonellaeliatv) in data: 21 Ago 2020 alle ore 1:46 PDT

A 56 anni Antonella Elia sta vivendo una nuova giovinezza. Merito delle recenti esperienze in televisione che ne hanno riportato in auge l’immagine. Ma la torinese, esplosiva caratterialmente più che mai, in fondo è da sempre nel nostro immaginario collettivo.

Galeotte furono le divertenti incursioni tra una manche e l’altra de ‘La Ruota della Fortuna’ con Mike Bongiorno. E la Elia, che resta sempre una eterna ragazzina con quel suo sorriso dolce, e che risulta amabile perfino quando si arrabbia, di strada ne ha fatta da allora. I suoi esordi risalgono per diverse campagne pubblicitarie negli anni ’80. Poi diventa valletta di Corrado e prende parte a ‘Non è la Rai’ e ad altri programmi spensierati di quei tempi. Fino all’incontro con Mike Bongiorno, che la sceglierà anche per altri suoi programmi e speciali.

Antonella Elia, il suo sorriso che mette di buonumore