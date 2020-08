Mediaset fa fuori Gerry Scotti: da settembre sarà sostituito. Striscia la Notizia si prepara per ripartire, ma sembra che al posto di Michelle Hunziker ci sarà qualcun altro

Come oramai succede da lunghissimi 32 anni, dopo l’estate riparte Striscia la Notizia. Niente di diverso, dietro al bancone vedremo sempre due conduttori, il Gabibbo e le veline che sono Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Con loro, la squadra degli inviati in giro per l’Italia, a caccia di cose ingiuste per trovare la soluzione. A questo giro, però, pare che non ci sarà Gerry Scotti.

Gerry Scotti sostituito al timone di Striscia la Notizia: chi ci sarà al suo posto accanto a Michelle Hunziker

Il tg satirico di Antonio Ricci è giunto alla 33esima edizione, torna lunedì 28 settembre alla solita ora, 20:35 su Canale Cinque. Voci di corridoio dicono che riparte con Ezio Greggio e Michelle Hunziker, quindi fuori Gerry per fare spazio a Greggio, una scelta dovuta ad altri impegni del conduttore che sarà impegnato in altri programmi.

“Le elezioni? Ci daranno molte gioie” racconta Ricci. “Del resto della satira adesso non ne possiamo fare a meno, in qualche anno ci siamo detti “ma no, basta, hanno stancato sempre le stesse cose. Invece è un momento di grande fermento”.

Durante la stagione debutteranno anche nuovi inviati e verranno inaugurate delle nuove rubriche, tra i quali “I muesi aggratis” curata dal critico d’arte Philippe Daverio. Ci saranno anche nuove imitazioni.