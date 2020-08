Ballando con le Stelle, svelato il cast: tutte le coppie in gara. Stanno per tornare i nostri amati programmi e anche di Ballando è stato rivelato il cast che vedremo quest’anno

Ballando con le Stelle è pronto per ripartire con una edizione tutta nuova. Oramai è tutto pronto per questa quindicesima edizione, con un cast tutto da scoprire. Con la situazione del covid temevamo che quest’anno saltasse tutto, invece non dovremo rinunciare al nostro amato programma dove i vip ballano sotto le stelle. Verrà condotto come sempre da Milly Carlucci, e sull’account Instagram del programma sono stati svelati tutti i nomi di quelli che ci saranno in gara.

Ballando con le Stelle sta per tornare: ecco tutte le coppie in gara

Tullio Solenghi, Vittoria Schisando, Daniele Scardina, Linda Sastri. E poi ancora, Gilles Rocca, Costantino Della Gherardesca, Ninetto Davoli, Paolo Conticini, Rosalinda Celentano, Antonio Maria Catalani, Barbara Bouchet. Sono questi i dodici vip che parteciperanno alla nuova edizione del programma, ci saranno tante sorprese e tantissime novità quest’anno. Ad esempio, Daniele Scardina, è l’ex fidanzato di Diletta Leotta. Mentre Rosalinda Celentano, la figlia di Adriano Celentano.

Grande entusiasmo per la scelta di questo cast così dinamico e interessante. Sui social tutti non vedono l’ora di vedere il programma ripartire, con tutte queste novità e questo cast così particolare. Da ore, oramai, gli utenti di Twitter stanno commentando questa scelta.