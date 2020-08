Nuovi contagi, parla Bassetti: la mortalità in Italia si è azzerata

Bassetti parla dei contagi e dichiara che la mortalità in Italia è a quota 0, sono quasi tutti asintomatici

I bollettini continuano a uscire ogni giorno per monitorare i contagi. L’ultimo registra 642 nuovi casi di Covid-19. Parla il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti. Il Direttore rivela che il 90 per cento dei pazienti positivi al Covid, sono asintomatici. In ogni caso questi pazienti devono comunque essere isolati in quarantena, per evitare ulteriori contagi.

Dunque al momento non si parla di malati ricoverati in terapia intensiva, ma solo di contagi. Per chi ha i sintomi del Covid ma non è malato si prescrive cortisone o antibiotico, tuttavia Bassetti ricorda che non c’è supporto scientifico alla base di queste prescrizioni. Per chi è contagioso ma vive in compagnia, dovrebbe utilizzare un bagno a parte e rinchiudersi in camera sua facendo uso della mascherina ogni qual volta si trovi in compagnia dei coinquilini.

Per quanto riguarda chi è venuto a contatto con il contagiato, è compito dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie quali Asl ad esempio, ricostruire i rapporti che il contagiato ha avuto di recente. Così da poter individuare nuovi contagi avvenuti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>90enne trattato male dalla guardia medica. L’Ordine difende le dottoresse – VIDEO

I diversi livelli di infezione del Covid-19

Esistono tre fasi che catalogano la gravità dell’infezione da coronavirus. la più grave è quella critica, che causa problemi respiratori gravi con danni importanti agli organi interni. Il secondo livello è quello definito severo, che necessita l’assistenza respiratoria. L’ultimo livello sono i casi moderati, che possono essere curati nei reparti normali degli ospedali, quindi non c’è emergenza. A quanto pare il virus ha allentato la presa, forse a causa di una ridotta carica virale e sicuramente a una migliore assistenza medica che ormai ha capito come trattare il virus. Ma anche i nostri comportamenti hanno aiutato molto nel contenere e ridurre il contagio, le mascherina hanno attutito il colpo ed è importante continuare a farne uso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Quali alimenti scegliere per migliorare l’umore? Vediamoli insieme

Bassetti ha anche rivelato che ad oggi i pazienti contagiati dal coronavirus a Genova, hanno una mortalità pari a 0. Negli scorsi mesi, in particolare ad aprile e maggio la mortalità era dell’11%. Una notizie assai positiva e rassicurante.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.