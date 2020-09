Il web si commuove. Uno sposo sorprende il fratello con sindrome di Down

Il web si commuove. Will Claussen, 24 anni, prossimo alle nozze, fa una sorpresa al fratello minore Henry, affetto dalla sindrome di Down

Will e Henry, una quasi omonimia con altri celebri fratelli. Sono due ragazzi del Minnesota.

Will ha 24 anni ed è prossimo alle nozze. Ha scelto come suo testimone di nozze il fratello minore, Henry, affetto dalla sindrome di Down. Fin qui niente di particolare. La notizia che ha fatto il giro del web e ha commosso migliaia di persone è il modo originale, innovativo e simpatico con cui Will ha chiesto ad Henty di fargli questo grande onore.

Il futuro sposo infatti è a conoscenza della grande passione del congiunto per la caccia al tesoro. Il ragazzo di due anni più giovane è solito andare in giro a cercare oggetti utili e preziosi grazie al suo metal detector. Perchè dunque non sfruttare quest’idea?

Il maggiore ha messo in scena una ricerca che si è conclusa con la scoperta di un messaggio in una bottiglia. All’inizio Henry ha pensato immediatamente ad uno scherzo ma, non appena srotolata la lettera nascosta e averne appreso il contenuto, è balzato nelle braccia di Will.

Il web si commuove. Due fratelli unici

La nota diceva: “Sei già il miglior fratello e anche il mio migliore amico. Vuoi essere anche il mio testimone? (‘best man’ in inglese)“

Il momento dell’apertura del messaggio è stato ripreso dalla fidanzata di Will. Il video è diventato virale su internet, visto da migliaia di persone che si sono commosse per la reazione dei due ragazzi. Anche Khloe Kardashian lo ha condiviso sul suo profilo Twitter.

“Ho sempre immaginato che Henry sarebbe stato il mio testimone” – ha detto Will. “Siamo inseparabili da quando è nato”. Will ha programmato una gita in modo che Henry trovasse la bottiglia mentre era fuori con il suo metal detector vicino alla capanna di legno della famiglia sul lago Ten-Mile a Hackensack, nel Minnesota settentrionale.

“Henry era preoccupato che sarebbe stato escluso dall’organizzazione della festa di matrimonio. Era così felice quando ha letto il messaggio”.

Will e la sua fidanzata AJ si sono conosciuti al college. Stanno insieme da due anni e mezzo e si sposeranno la prossima estate.

