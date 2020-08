WhatsApp, come rubano profilo con truffa del codice | Allarme della Polizia

La Polizia lancia l’allarme: alcuni hacker hanno messo in atto un sistema grazie al quale rubano il profilo WhatsApp con la cosiddetta truffa del codice

La Polizia, tramite la pagina Facebook Commissariato di PS Online – Italia, mette in allerta i milioni di italiani che hanno WhatsApp sul proprio smartphone. Degli hacker sono intenti in un raggiro ben rodato e purtroppo efficace, grazie a cui rubano il profilo degli utenti. Si tratta della cosiddetta truffa del codice di attivazione. Vediamo come funziona, di modo che nessuno possa più incappare in essa e perdere così il proprio account.

WHATSAPP: ATTENZIONE ALL’INVIO DI CODICI DI ATTIVAZIONE Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio… Gepostet von Commissariato di PS Online – Italia am Samstag, 29. August 2020

Il metodo messo a punto da questi cybercriminali è il seguente. Come è noto, nel momento in cui procediamo all’attivazione del profilo WhatsApp su un dispositivo, dobbiamo inserire il nostro numero di cellulare e quindi inserire il codice che allora ci viene inviato via SMS dall’app di messaggistica istantanea.

WhatsApp, attenti alla truffa del codice di attivazione con cui rubano il profilo