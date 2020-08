Naike Rivelli, lo slip si abbassa e resta nuda: lato B per tutti – FOTO

Naike Rivelli continua a pubblicare contenuti bollenti sui social: la figlia di Ornella Muti lascia tutti di stucco con uno scatto stupefacente in cui mette in mostra il suo incredibile lato B.

Naike Rivelli ormai è una star dei social: la figlia di Ornella Muti pubblica quotidianamente contenuti che collezionano tantissimi likes e commenti. L’attrice, è risaputo, da diverse settimane tende ad attaccare l’operato del Governo italiano e la categoria delle influencer mediante il suo profilo Instagram. Per attirare l’attenzione dei follower la bella Rivelli posta foto provocanti in cui mette in mostra le sue meravigliose curve. L’ultimo scatto condiviso in rete è da cardiopalma: vedere per credere.

L’incredibile scatto bollente di Naike Rivelli