Totti Blasi, il lato B della figlia 13enne in copertina: bufera sui social. Ieri Twitter si è scatenato contro la fotografia che è stata messa in prima pagina su un settimanale

Dopo la foto sulla copertina di settimanale “Gente”, ieri è scoppiato il putiferio sui social. Chanel Totti è finita in prima pagina insieme al suo papà, lo sguardo pixellato e il lato B in primo piano. Uno scatto che non è piaciuto a nessuno, anche perché ha scatenato dei commenti vergognosi da parte di uomini che hanno cominciato a sessualizzarla. Ricordiamo che Chanel ha solo 13 anni.

Bufera su Twitter per la foto in copertina di Chanel Totti: “Sessualizzate una ragazzina di 13 anni, vergogna”

Quello che è successo è a dir poco vergognoso, sono state dette delle cose terribili e che mai si dovrebbero pensare di una ragazzina così piccola. Non sono mancati i paragoni con mamma Ilary, come se fosse la stessa cosa complimentarsi con le due: Ilary è una donna adulta, Chanel una ragazzina che non ha chiesto di finire in questa situazione. Twitter si è scatenato: come al solito questo social si distingue dalla massa, sottolineando quando una cosa appare troppo ingiusta e disgustosa, come in questo caso.

“Spero che la famiglia vi faccia piangere sangue da occhi e portafogli senza pietà” scrive un utente su Twitter. “Malato chi ha commissionato quel lavoro, malato chi lo ha proposto e malato chi ha ritenuto fosse accettabile pubblicarlo. Fate schifo”.

Intanto, Ilary e Francesco non si sono ancora esposti pubblicamente sulla questione. Lo faranno o agiranno direttamente in modo legale? Questo è tutto da scoprire.