Champions League, Psg-Bayern Monaco: è finita la finale a Lisbona

Champions League, splendida partita tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco: il match si è concluso da poco.

Questa sera, a Lisbona, è andato in scena l’atto finale tra il Bayern Monaco e il Paris Saint Germain. La partita è stata piuttosto bloccata ma non sono mancate giocate mostruose e azioni fantastiche da parte degli innumerevoli campioni in campo. Una partita tiratissima fino alla fine e le due squadre non si sono risparmiate fino al fischio finale dell’arbitro italiano Orsato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo per l’attacco: nel mirino un giocatore di serie A

Champions League, il risultato della finale tra Psg e Bayern Monaco