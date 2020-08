Gli errori che compi con la corrente: come risparmiare sulla bolletta. Ci sono delle cose comuni che facciamo tutti e che, da oggi, potremmo evitare

Ci sono degli errori che commettiamo tutti senza saperlo e che ci fanno aumentare il costo della bolletta mensile. In molti hanno la brutta abitudine di spegnere gli apparecchi elettronici ma di non scollegare le prese. In questo modo però si utilizza comunque l’energia, e di conseguenza portano all’aumento del costo della bolletta mensile. Vediamo quali sono gli errori che facciamo tutti i giorni:

Come risparmiare sulla bolletta della corrente: evitate questi inutili errori

Non stacchiamo la presa del computer. Dobbiamo rimuovere la spina dalla presa, se non lo facciamo consumiamo comunque energia. Non spegniamo completamente lo stereo. Lo lasciamo in stand-by, convinti di non sprecare energia. Non è così. Non stacchiamo la presa del forno a microonde. Quando rimane collegato, consuma tutto il tempo. Lasciamo le televisioni in stand-by. Consumano maggiore energia elettrica in questo modo, in particolare con i modelli meno recenti. Teniamo i cellulari sempre collegati ai caricatori. Una cattiva abitudine diffusa è proprio quella di continuare il telefono in carica anche dopo essere arrivati al 100%. Anche quando il telefono è carico, si consuma la corrente.

Ecco gli errori che compi senza saperlo, e che dunque fanno aumentare il costo mensile della tua bolletta. Da oggi potrai stare più attento e non commetterli più.