Il sindaco di Bergamo si congratula con i cittadini attribuendone il merito per essere arrivati a registrare zero nuovi casi positivi al Coronavirus

Finalmente il tanto atteso numero zero, in merito a nuovi contagi da Covid19, si è registrato anche a Bergamo. Un successo che il sindaco della città, Giorgio Gori, attribuisce ai suoi cittadini. Nel caso di Bergamo, il successo è doppio quando si pensi che, dall’inizio dell’esplosione dei contagi, a fine febbraio, non si era mai verificato nulla di simile. Bergamo, infatti, è stata da subito una delle città maggiormente colpite.

La città aveva fatto registrare impennate pazzesche, con numeri che si attestavano intorno ai settecento casi di contagi oltre che centinaia di vittime. Il picco si era raggiunto il 23 marzo con 715 casi e 251 decessi. Numeri che fanno rabbrividire e che si spera non debbano mai essere nuovamente raggiunti.

Si comprende, allora, l’entusiasmo di Gori che, con un messaggio su Twitter, ha spronato i cittadini a continuare su questa strada.

A Bergamo, finalmente, si registrano zero nuovi casi da fine febbraio

Bergamo sembra essere uscita dal periodo buio che l’aveva vista, purtroppo, una delle protagoniste, a livello mondiale, per numero di contagi.

Naturalmente ciò non significa che il pericolo sia definitivamente scampato e, le raccomandazioni affinché l’attenzione resti alta, sono all’ordine del giorno. Il pericolo maggiore è rappresentato attualmente dalle persone provenienti dall’estero; necessaria, quindi, la misura cautelativa che prevede di effettuare il test su quanti giungono dall’aeroporto.

Occorre ricordare che la Lombardia, comunque, resta una delle regione italiane tra quelle che presentano i numeri più elevati di contagi: attualmente i positivi sono 5576 ed, anche se non si registrano decessi e diminuiscono i contagiati bisognosi di terapia intensiva, i numeri di alcune province restano molto alti; nell’ordine: Milano, Pavia, Brescia, Monza e Brianza.

