Una mamma per amica: 12 errori nella trama che non avevate notato

Una mamma per amica è una delle serie tv più famose di sempre: eppure, come tutte le cose belle, non è perfetta. Ci sono degli errori della trama che forse non avevate notato mentre guardavate la serie, o forse sì se avete fatto diverse maratone. In ogni caso, se non ve ne siete accorti, andiamo subito ad elencarvi i dodici errori che ci sono stati nella serie tv.

Una mamma per amica: 12 errori nella trama che sicuramente non avevate notato

Kirk è il tuttofare della serie. In sette stagioni lo vediamo fare qualsiasi lavoro, però lo incontriamo per la prima volta nella 1×02. Era il tecnico dell’ADSL e si presenza come “Mick”. A partire dalla 1×05, diventa Kirk. La mamma di Richard, ovvero la nonna di Lorelai e bisnonna di Rory, all’inizio era morta. Nella 1×03 Richard parla di sua mamma al passato e racconta un po’ di aneddoti su di lei. Nella 1×18, arriva in città viva e vegeta. Dov’è il padre di Lane? All’inizio della serie, Lane si riferisce a casa parlando sempre dei suoi “genitori”. In tutte le sette serie, però, il padre non si vede mai. In uno dei primi episodi della serie, Rory trova delle foto dei suoi genitori da giovani. Peccato che Christopher da adolescente non somiglia neanche un po’ a quello che conosciamo noi! La moto di Dean. Durante i primi episodi della serie, Dean dice a Lorelai di non avere una motocicletta. Poi dice di averla. Peccato però che non l’abbiamo mai vista. Nella 3×04 Lorelai racconta di aver visto Luke nuotare in un lago. Successivamente, quando Luke comincia a frequentare l’insegnante di April, la donna si offre di dargli lezioni perché lui dice di non saper nuotare. Durante i primi episodi della serie, Emily dice a Richard che dovrebbe farsi crescere i baffi perché secondo lei così somiglierebbe ad una celebrità. Quando Richard se li fa crescere nella 4×15, lei non gli da pace dicendogli che non ha mai sopportato gli uomini con i baffi. L’ex fidanzata di Luke, Anna Nardini, era già comparsa nella serie. Nei panni di Sasha, la nuova compagna del padre di Jess. Il metabolismo delle ragazze Gilmore. Questo non potete non averlo notato: Lorelai e Rori mangiano “schifezze” continuamente, tutti i giorni, a parte il venerdì sera, eppure sono sempre magrissime. Lane è appassionata di musica rock e colleziona di tutto, cd, gadget e altri oggetti. Compra tutto con la paghetta che le da sua madre. Ma la mamma che è così precisa e attenta, come fa a non accorgersene? In uno dei primi episodi della serie, Michel prende in giro i vicini di casa di Lorelai che organizzano una veglia funebre per il loro gatto. Successivamente fa lo stesso per i suoi due cagnolini. Quanto guadagnava Lorelai? La loro situazione economica non sembrava affatto delle migliori, eppure le loro abitudini sono un po’ insolite per qualcuno che fa fatica ad arrivare a fine mese. Basta pensare che ordinavano la sera ogni cena e Lorelai indossava sempre un vestito diverso.

