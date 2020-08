Calciomercato Roma, Juventus in forcing su Dzeko: le ultime

Calciomercato Roma, la Juventus ha messo Dzeko nel mirino: il bosniaco è la prima scelta dei bianconeri, giorni decisivi

Il calciomercato entra nel vivo, a poche settimane dal via della nuova stagione di Serie A. Tempi ristretti per le trattative, con il via ufficiale che si avrà il 1 settembre e la conclusione il 5 ottobre. Squadre che però saranno già in campo il 19 settembre e dunque occorre fare presto per mettere a punto le nuove rose. Un discorso che vale a maggior ragione per la Roma, chiamata alla stagione del riscatto, dopo il cambio di proprietà e l’avvento di Friedkin. Ma potrebbe esserci più di qualche addio pesante tra i giallorossi, tra cui quello di Edin Dzeko.

Calciomercato Roma, addio Dzeko: si decide in settimana

L’attaccante bosniaco è finito nel mirino della Juventus, che ha cambiato decisamente strategie dopo l’esonero di Sarri e la promozione di Pirlo a tecnico della prima squadra. Il profilo preferito per l’attacco, con Higuain destinato ad andar via, non è più Milik, ma proprio Dzeko. La Roma lo valuta almeno 15 milioni di euro, i bianconeri vorrebbero chiudere intorno ai 10 milioni.

Lo stesso Dzeko sembra tentato, ma per il momento non ha preso ancora alcuna decisione. Il giocatore rientrerà a metà settimana dalle vacanze, dopodiché si confronterà con la società per capire le prospettive per il futuro. Il club capitolino non vorrebbe privarsi del suo cannoniere principe, ma deve giocoforza guardarsi attorno alla ricerca di alternative, qualora la volontà del giocatore fosse quella di cambiare aria.

