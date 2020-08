Carlotta Mantovan, il motivo che l’ha spinta ad allontanarsi dalla tv

Carlotta Mantovan, moglie di Fabrizio Frizzi, non prenderà parte alla prossima stagione televisiva. C’è un valido motivo dietro la sua scelta di prendersi una pausa

Non sono stati anni semplici per Carlotta Mantovan che nel Marzo del 2018 ha dovuto dire addio al marito Fabrizio Frizzi, suo compagno dal 2002. Dopo una breve pausa lavorativa Carlotta aveva ripreso a condurre e dopo diversi anni passati in Sky era stata proprio la Rai ad accoglierla. Il pubblico ha potuto seguirla nel programma “Tutta Salute“, nel quale affiancava Michele Mirabella. Nelle scorse settimane sono stati annunciati i palinsesti della nuova stagione televisiva e non si è potuto non notare la cancellazione del programma di Rai3 e l’assenza totale di Carlotta che non appare in nessuna delle trasmissioni presentate. Si cela un motivo dietro tutto questo.

Carlotta Mantovan si allontana dalla tv per Stella

Dalla relazione tra l’amatissimo conduttore Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan è nata Stella, che oggi ha 7 anni. Proprio in lei Carlotta ha trovato la forza per andare avanti e il desiderio di restarle accanto l’ha spinta a decidere di prendersi una pausa dalla televisione. La conduttrice vuole infatti dedicarsi completamente alla figlia, senza impegni lavorativi che potrebbero portarla a starle lontano. Questo non significa che non la rivedremo più, ma che per il momento Carlotta non ha intenzione di tornare sullo schermo. La serenità di Stella e la sua crescita sono tutto ciò sulla quale vuole concentrare il suo amore e la sua attenzione.

Lo dimostrano anche le foto che la conduttrice ha condiviso sul suo profilo Instagram. Mamma e figlia trascorrono il loro tempo tra viaggi e quotidianità. “Sempre insieme“, ha scritto, descrivendo l’ultimo scatto condiviso. Non mancano mai i commenti da parte di colleghi e amici, che continuano a volere del gran bene a Carlotta e a Stella. Anche Rita dalla Chiesa, ex compagna di Fabrizio Frizzi, ha commentato con “Un bacio a tutte e due“, confermando il rapporto che li lega.

Nonostante le difficoltà affrontate Carlotta non perde il suo sorriso, soprattutto quando si trova accanto alla figlia. La conduttrice non sarà quindi presente in televisione per un po’, ma lo è nella vita della piccola Stella e questa è la cosa più importante per lei.

