Tania Cagnotto, immersa nel suo mondo con il suo grande amore – FOTO

Tania Cagnotto si gode gli ultimi giorni di agosto coccolando la sua bimba e rilassandosi nel suo mondo. L’acqua è ormai la sua seconda casa

Tania Cagnotto si gode gli ultimi giorni di relax insieme alla sua famiglia, e cosa c’è di meglio di fare un tuffo in acqua? I suoi fan immaginavano già la donna alle Olimpiadi di Tokio, ma come ha annunciato la campionessa su Instagram, questa volta ha scelto di dedicarsi alla famiglia e un bel bambino è in arrivo. “Ebbene si,questa volta ho scelto la vita,la famiglia – scrive sul suo profilo – e poco dopo il destino ha voluto regalarmi una nuova vita dentro di me, già felice per la mia scelta “.

Tania Cagnotto, un tuffo dove l’acqua è più blu