Gusci di vongole e cozze, dove inserirli per una raccolta differenziata corretta

Gusci di vongole e cozze dove vanno buttati? Attenzione alle indicazioni sulla raccolta differenziata che non sono uguali in tutte le città

Gusci di vongole e cozze avanzano sempre dopo una bella scorpacciata di pesce. Sono molti belli da vedere serviti nel piatto ma quando vengono scartati vanno poi al più presto smaltiti.

Sono ingombranti e anche maleodoranti con il passare delle ore. Ma dove gettarli? In quale secchio della raccolta indifferenziata vanno inseriti, ve lo siete mai chiesto?

Una domanda che vale per cozze e vongole ma anche per tutti i gusci di molluschi. Lo smaltimento non è in tutte le realtà comunali uguale ed è bene quindi consultare le indicazioni per la raccolta differenziata raccomandate dal proprio comune. Sull’argomento ci sono singole normative ma in questa guida forniamo quelle che sono delle linee pressoché condivise da diverse realtà.

Molti erroneamente pensano che i gusci di vongole e cozze vanno inseriti nel secchio dell’umido e invece non è così. Nella maggior parte dei comuni italiani è vietato buttarli in questo residuo.

Gusci di vongole e cozze, le linee generali e le eccezioni

Gusci di vongole e cozze non vanno buttati nell’umido ed il motivo è presto detto. Questa sezione della raccolta differenziata accoglie tutti i rifiuti che sono biodegradabili come scarti di cucina, fondi di caffè, fiori secchi e recisi, piccole ossa, filtri di thé ed escrementi di animali domestici.

Molti altri scarti, invece, vanno assolutamente evitati come piante malate, olio, rifiuto dell’aspirapolvere e anche i gusci dei molluschi.

Dove buttarli allora? Gusci di vongole e cozze non sono biodegradabili e quindi non possono essere ospitati nella sezione dell’umido. Sono costituiti da carbonato di calcio e per questo devono essere riposti nel bidone dei rifiuti indifferenziati.

Ci sono alcune accezioni però per alcune città che indicano dove buttare i gusci dei molluschi nell’umido. Una grande città come Milano fa parte di questi casi e la seguono anche Roma, Potenza, Napoli e Genova tra le grandi città italiane.

