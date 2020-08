Amatrice, lo sfogo di una donna: «Voglio tornare a casa mia» – VIDEO

Giuseppe Conte partecipa alla commemorazione ad Amatrice per ricordare le vittime del violento terremoto del 2016.

Sembra ieri quando si apprendeva dai telegiornali la notizia dell’incredibile terremoto che colpì la città di Amatrice, era il 24 agosto 2016. Oggi, a quattro anni di distanza, Giuseppe Conte si reca sui luoghi devastati dalle macerie per ricordare le vittime di quel disastro e partecipa alla cerimonia religiosa ivi organizzata. Il clima di tristezza e malinconia per quei territori ancora impolverati è stato acuito dalla presenza di una donna la quale avvicinandosi a Conte pronuncia una semplice e schietta frase: «Voglio tornare a casa mia».

La signora, ovviamente colpita dall’evento sismico, fa leva sui ritardi dell’iter di ricostruzione. Ma non solo, la donna ha raccontato come la tragedia abbia modificato per sempre la sua vita: non avrebbe perso infatti solo l’abitazione ma il marito che si sarebbe suicidato a causa dalla shock patito dal terremoto.

Le rassicurazioni su una spedita ricostruzione

Antonio Fontanella, sindaco di Amatrice ha rassicurato la signora che vi sarebbe un’importante manovra per sbloccare la lentezza del recupero della città e ridare a tutti la propria abitazione; sciolto un cavillo normativo che consentirebbe di procedere in maniera più spedita. Non si parlerebbe infatti di nuova costruzione ma ricostruzione, una terminologia differente, una minuzia che potrebbe consentire di uscire dall’impasse che si è venuta a creare 4 anni fa.

Dopo la cerimonia religiosa a cui hanno partecipato 600 persone, il premier si è fermato a parlare con i cittadini raccogliendo le loro testimonianze promettendo azioni più concrete e spedite.

