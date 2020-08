Elenoire Casalegno, slip in primo piano sbaraglia Instagram – FOTO

Elenoire Casalegno stupisce il suo ampio pubblico di fan tramite una foto in bikini in riva al mare, in cui spicca il suo slip in primo piano

Visualizza questo post su Instagram Sto’ na’ crema! #comesidicearoma #elenoire #casalegno #choosethebestfucktherest Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec) in data: 24 Ago 2020 alle ore 5:54 PDT

Elenoire Casalegno pazzesca come non mai nella sua più recente foto pubblicata tramite il proprio profilo Instagram. Nell’immagine in questione la showgirl savonese è ritratta sdraiata su un asciugamano a righe celesti e bianche in riva al mare. Si tratta di uno scatto, in cui risaltano lo slip del suo bikini nonché le sue splendide gambe e la sua abbronzatura uniforme, a dir poco perfetta.

Una foto che la donna descrive così nella didascalia a corredo dell’immagine. “Sto’ na’ crema!“. Una frase che di fatto si spiega da sé. Il suo post nel giro di appena 2 ore ha raccolto un notevole successo. Stiamo parlando di 9mila e 500 ‘like‘, mentre i commenti di apprezzamento raccolti sono intorno ai 150. Insomma Elenoire ha un considerevole seguito di ammiratori sul social network, ma non solo.

Elenoire Casalegno, fan in visibilio per la sua FOTO in slip