Uomo senza patente da 12 anni travolge una donna sulle strisce e scappa

Un uomo senza patente di guida da 12 anni investe una donna e la uccide, poi scappa ma viene arrestato

All’uomo era stata ritirata la patente da 12 anni, ma incurante del fatto si è messo alla guida di un’auto senza assicurazione e ha investito una donna sulle strisce pedonali, uccidendola. Subito dopo è scappato via senza soccorrerla. Tutto è successo due giorni fa a Santa Maria a Vico (Caserta). Il nome dell’uomo è Vincenzo Martone e ha 39 anni. La Polizia lo ha immediatamente arrestato con l’accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso.

La Polizia aveva rintracciato l’uomo che si trovava nella sua abitazione a San Felice a Cancello, dove hanno anche ritrovato l’auto che guidava e con cui ha ucciso la donna. Una Fiat Punto che ha travolto Filomena Manna, una signora di 56 anni.

Il tentativo di camuffamento del pirata della strada

L’uomo ha tentato di nascondere l’auto sotto ai rami di un’albero per evitare che potessero trovarla e accusarlo. Tuttavia le autorità sono riuscite ad individuare il mezzo anche grazie alle videocamere di sorveglianza della zona. Più difficile è stato risalire all’uomo, dato che l’auto non era intestata a lui. Aveva acquistato l’auto da poco tempo, pertanto sulla carta risultava ancora intestata al precedente proprietario probabilmente. Insieme all’uomo conviveva una donna, che è stata denunciata per favoreggiamento.

Un gesto inspiegabile quello dell’uomo, perché investire una donna e scappare per poi nascondere l’auto, per non farsi trovare. Ma la domanda alla base è perché guidare senza patente. Sicuramente il motivo per cui è scappato e ha tentato di nascondere l’auto è stato perché aveva capito la gravità delle accuse che aveva a suo carico.

Tutto resta nello scoprire il perché del ritiro della patente anni prima e il motivo che lo ha spinto ad acquistare un’auto che non poteva guidare, rischiando di ferire qualcuno come poi è successo. Le autorità proseguiranno le indagini per venirne a capo e fare giustizia per la povera signora e i suoi familiari.

