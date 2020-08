Ieri un violento nubifragio ha sconvolto il Veneto. Vento forte, pioggia e grandine sono scese copiose, strade allagate e alberi sradicati

Un violento nubifragio si è abbattuto ieri sera su Verona, Vicenza e Padova. Una violentissima bomba d’acqua, fatta da pioggia e grandine, ha causato danni e disagi tanto da restituire uno scenario apocalittico.

Strade allagate con livelli di acqua mai visti, vento forte, alberi sradicati, auto rimaste intrappolate sott’acqua e video che documentano l’accaduto che mettono i brividi. Acqua così alta che sfiora quasi la testa di un uomo che a mala pena riesce a muoversi tra la furia dell’acqua.

Il centro storico di Verona è il luogo maggiormente interessato, tra quartiere residenziale di Borgo Trento e il rione Veronetta, tra i più colpiti. Colpita anche la Valpolicella, con conseguenze sicuramente fravi ai vigneti, tutte ancora da stimare.

Continue le chiamate ai Vigili del Fuoco anche se per fortuna “nessuno è rimasto ferito, possiamo parlare di un miracolo” hanno detto i Vigili Urbani. Secondo loro sono almeno 500 gli alberi sradicati nella città dell’Arena.

“Su Verona in 10 minuti si è abbattuto qualcosa come l’equivalente della tempesta Vaia. Mai vista una furia del genere”. Queste le parole a caldo del sindaco di Verona, Federico Sboarina che ha detto che la sua città è stata ridotta “come un campo di battaglia” dalla furia del nubifragio.

Violento nubifragio in Veneto, c’è la firma di Zaia sullo stato di crisi

Per dare sostegno ai comuni colpiti dal nubifragio è sceso subito in campo il governatore del Veneto Luca Zaia che già nella tarda serata di ieri sera ha firmato la dichiarazione dello stato di crisi per Verona e altri comuni limitrofi.

Non solo Verona, infatti, come dicevamo ad essere colpita dal nubifragio di ieri ma diversi comuni tra Padova e Vicenza. Nella lista di chi ha dovuto combattere con la fuori dell’acqua Thiene, Pojana Maggiore, Torri di Quartesolo, Orgiano, Thiene, Costabissara, Zanè, Altavilla, Piovene Rocchette e Costabissara. Non bva meglio nella provincia di Padova. Pioggia e vento molto forte hanno causato danni a Pernumia, Villafranca Padovana, San Pietro in Gu, Carmignano del Brenta, Fontaniva, Monselice, San Giorgio delle Pertiche, Limena, Gazzo, Saletto Euganeo. Non è chiaro se lo stato di crisi sia esteso a tutti questi altri comuni. Sono da constatare i danni provocati dall’ondata di maltempo.

Qui l’acqua e il vento hanno causato gravi danni. Ad essere colpite non solo le infrastrutture e le opere pubbliche, ma anche diverse imprese industriali e agricoli e molti edifici privati. “Mai visto nulla di simile in 50 anni” ha raccontato un testimone.

