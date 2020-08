Alessandra Amoroso, outfit aggressivo manda in delirio i fan – FOTO

Alessandra Amoroso, la reginetta dell’estate 2020, posta su Instagram un outfit in pelle che fa impazzire letteralmente i suoi follower.

Alessandra Amoroso si gode il momento pieno di soddisfazioni. Nonostante l’emergenza Covid freni un po’ i cantanti non consentendo i concerti, l’agenda della Amoroso è fitta di impegni. Non a caso, su Instagram la cantante annuncia ai suoi follower la partecipazione all’evento estivo in onda su Rai1, il Seat Music Awards.

In molti però non possono non notare la foto sexy che ha postato per l’occasione, un outfit scuro arricchito da strass che rendono la Amoroso davvero impeccabile.

Alessandra Amoroso, il brano Karaoke è un successo

Visualizza questo post su Instagram …Nel Mio Equilibrio…🌴🐚🌻🦢 Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 19 Ago 2020 alle ore 5:18 PDT

In molti avevano già notato un cambiamento fisico, la cantante sostiene sia merito del fitness che ama praticare, in particolare si diverte con la Zumba. Non è la prima volta che la cantante fa impazzire il popolo del Web: pochi giorni fa una foto in bikini mostrava tutta la sua tonicità e agilità.

Con il brano Karaoke, cantata insieme al gruppo Boomdabash, Alessandra Amoroso si conferma una delle regine dell’estate 2020. Milioni le visualizzazioni su YouTube.

Il video fa ballare davvero tutti, merito del ritmo travolgente. I Boomdabash si sono confermati negli ultimi anni come uno dei gruppi più promettenti della musica italiana.

