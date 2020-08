Coronavirus, il bollettino del 25 agosto: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, martedì 25 agosto, comunicherà i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

IN AGGIORNAMENTO

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata lunedì 24 agosto

Stando alla tabella sanitaria di ieri, i casi di contagio erano saliti a 260.298. Di questi risultavano essere attualmente positivi 19.195 soggetti. Diminuivano i ricoveri in terapia intensiva, 65 in totale. I guariti dall’inizio dell’emergenza ammontavano a 205.662. Infine, si aggravava il bilancio dei decessi nel nostro Paese che hanno portato il totale a 35.441.

La Regione Sicilia, si leggeva nelle note, comunicava che dei 65 nuovi casi positivi, 58 erano immigrati ospiti dell’Hotspot di Lampedusa.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata domenica 23 agosto

Nella giornata di domenica il Ministero della Salute ha reso noto che il numero delle persone risultate positive al virus dall’inizio dell’emergenza era salito a 259.345 casi. Aumentavano ancora i soggetti attualmente positivi che raggiungevano il totale di 18.438. Salivano anche i ricoveri in terapia intensiva che ieri erano 69. Il numero dei guariti era giunto a 205.470. Purtroppo si aggrava ancora il bilancio dei decessi per un totale di 35.437 decessi dall’inizio dell’emergenza.

Giovane ragazza va in discoteca e contagia i parenti: il papà è grave

Una giovane ragazza dopo aver preso parte ad una serata in discoteca è risultata positiva al Covid-19. La giovane avrebbe inconsapevolmente, quindi, infettato il resto della sua famiglia, fatta eccezione della madre che al momento risulta negativa al tampone.

Ad aver contratto il virus in forma grave il padre che al momento si trova ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a respirazione meccanica.

Covid-19, Burioni: “Bisogna prestare attenzione, il virus non si diffonde da solo”

Il noto virologo Roberto Burioni ha lanciato un appello invitando la popolazione a rispettare le regole per evitare il contagio da Covid-19. L’esperto lo ha fatto raccontando, in un articolo su MedicalFatcs.it, di un matrimonio celebratosi nei giorni scorsi negli Stati Uniti che si è trasformato in un focolaio. Burioni spiega che le nozze si sarebbero svolte a Millinocket, nel Maine, stato nel nord est degli Usa, lo scorso 7 agosto. Al ricevimento, nonostante le norme che prevedono un numero di invitati massimo di 50, hanno preso parte 65 invitati e non si sa se vi sia stato il rispetto delle regole anti contagio.

Dopo la cerimonia, prosegue Burioni, si è sviluppato un focolaio con 56 soggetti positivi, tra cui una donna, che non ha preso parte all’evento, deceduta venerdì scorso. La vittima sarebbe stata infettata da “un partecipante che si è preso il virus al ricevimento -scrive il virologo- e poi l’ha diffuso in giro“. “Molti sanno – sottolinea Burioni- che il matrimonio comporta numerose incognite, ma in questo momento dobbiamo sottolinearne una supplementare: il contagio da Covid-19 se non si rispettano le regole“.

Covid-19, aumento dei contagi: parla l’infettivologo Massimo Galli

Per l’Infettivologo Massimo Galli dell’Ospedale Sacco di Milano, l’attuale quadro non è per nulla paragonabile a quello registratosi nel corso della prima ondata epidemica. A differire innanzitutto il numero dei ricoveri, che ad oggi sono nettamente inferiori. “Situazione attuale differente da quella della prima ondata di contagi. Pochi ricoveri“, ha affermato.

Inoltre, il virus pare stia attingendo da un diverso bacino, che non sono più i soggetti altamente a rischio, ma i giovani. Galli, riporta la redazione de Il Corriere della Sera, ha infatti precisato che questi ultimi difficilmente vengono colpite da una forma grave della malattia.

Molto spesso sono paucisintomatici o addirittura asintomatici. Ovviamente, questa circostanza si riflette nella maggior possibilità che diventino un “serbatoio di infezione“.

