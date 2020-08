Caso Viviana, parla il padre: “Ricerche superficiali… mi girano…”

Caso Dj morta, il padre di Viviana: “Ricerche superficiali, mi sono girati i co..ni. Se hai 16mila fotogrammi devi guardarli”

“Quando ho saputo che già all’indomani della scomparsa un drone ha ripreso il corpo di Viviana mi sono girati i co…i”. Sono le parole forti, piene di dolore e rabbia di Luigino Parisi, il padre di Viviana Parisi. Il caso dell’estate passa dalle ricerche, alla Procura di Messina. “Avrebbero potuto scoprire il corpo di mia figlia già molto prima – dichiara il padre di Viviana – se io sono un lavoratore devo guardare quelle immagini. Non che ho 16mila fotogrammi e li guardo quando ho tempo”. In sostanza il signor Parisi non condivide il modo in cui sono state effettuate le ricerche. Secondo lui si sarebbe potuto arrivare prima alla soluzione.

Viviana, il padre reagisce e accusa

Il punto che ha fatto scatenare la reazione del signor Parisi è il fatto che il corpo di Viviana era visibile già dal 4 agosto. In merito, infatti, l’avvocato che segue il caso a difesa dei Parisi ha dichiarato: “La famiglia vuole capire. Vogliamo capire. Nomineremo i nostri consulenti. C’è una dinamica che va ricostruita, speriamo che la medicina legale ci possa aiutare e darci risposte certe”. Troppe incertezze sulla dinamica dei fatti, è necessario fare chiarezza per capire come è andata davvero.

Un giallo dell’estate 2020 che avrà qualche certezza in più soltanto quando la Procura avrà terminato le sue indagini e avrà valutato tutti gli elementi possibili. L’unica certezza, intanto, è che Viviana e il piccolo Gioele non ci sono più, sono volati in cielo all’improvviso, lasciando il vuoto ai cari.

M.P.