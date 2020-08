Covid-19, Burioni: “Bisogna prestare attenzione, il virus non si diffonde da solo”

Il virologo Roberto Burioni, in un articolo pubblicato su MedicalFatcs.it, ha invitato a prestare la massima attenzione e rispettare le norme anti contagio da Covid-19.

Con i casi di coronavirus in aumento in Italia, gli esperti e le istituzioni invitano a non abbassare la guardia e a rispettare le norme di prevenzione per evitare il contagio. Tra questi anche il virologo Roberto Burioni in un articolo pubblicato su MedicalFatcs.it, sito di informazione scientifica da lui fondato. Il noto virologo si è soffermato su un episodio registratosi nei giorni scorsi negli Stati Uniti, dove molti soggetti a seguito di un matrimonio sono risultati positivi al Covid-19, tra cui una donna, che non ha partecipato alle nozze ed è deceduta.

Covid-19, Burioni: “Bisogna prestare attenzione, negli Usa 56 positivi dopo un matrimonio”

Il noto virologo Roberto Burioni ha lanciato un appello invitando la popolazione a rispettare le regole per evitare il contagio da Covid-19. L’esperto lo ha fatto raccontando, in un articolo su MedicalFatcs.it, di un matrimonio celebratosi nei giorni scorsi negli Stati Uniti che si è trasformato in un focolaio. Burioni spiega che le nozze si sarebbero svolte a Millinocket, nel Maine, stato nel nord est degli Usa, lo scorso 7 agosto. Al ricevimento, nonostante le norme che prevedono un numero di invitati massimo di 50, hanno preso parte 65 invitati e non si sa se vi sia stato il rispetto delle regole anti contagio.

Dopo la cerimonia, prosegue Burioni, si è sviluppato un focolaio con 56 soggetti positivi, tra cui una donna, che non ha preso parte all’evento, deceduta venerdì scorso. La vittima sarebbe stata infettata da “un partecipante che si è preso il virus al ricevimento -scrive il virologo- e poi l’ha diffuso in giro“. “Molti sanno – sottolinea Burioni- che il matrimonio comporta numerose incognite, ma in questo momento dobbiamo sottolinearne una supplementare: il contagio da Covid-19 se non si rispettano le regole“.

L’esperto ha poi concluso affermano che il virus diffusosi a livello globale è molto contagioso e pericoloso e, se non si rispettano le norme di prevenzione, può andarci di mezzo chi non c’entra nulla, come accaduto alla signora statunitense. “Il virus – conclude Burioni- non si diffonde da solo: si diffonde solo se non si presta attenzione. Questa è l’ennesima storia che ci insegna quanto sia fondamentale stare attenti“.

